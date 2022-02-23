"Наша валюта и российская тесно связаны": экономисты дали прогноз о росте доллара

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Несмотря на резкое подорожание доллара в связи с обострением ситуации вокруг Украины, экономисты считают, что официальный курс доллара не поднимется выше 450 тенге.

Вчера доллар подорожал в казахстанских обменниках более чем на 5 тенге - единицу американской валюты стали продавать за 441 тенге в среднем.

Тем не менее, экономисты считают, что в худшем случае "американец" может подняться до 450 тенге за единицу, сообщает телеканал "Астана".

Так, по мнению аналитика Андрея Чеботарева, в последние месяцы тенге стал более зависеть именно от рубля, а не от нефти. Последняя бьет рекорды по цене, а вот российскую валюту сегодня сложно назвать устойчивой.

"Дальнейший курс как и нашей валюты, так и российской, мы сейчас достаточно тесно связаны, будет зависеть от тех санкций и от тех действий, которые будут предпринимать наши стратегические партнеры и другие страны мира", - объясняет Чеботарев.

Прогнозы аналитиков подтвердили и в Нацбанке.

В финрегуляторе заявили, что из-за неустойчивости рынка проводят незначительные валютные интервенции, то есть пытаются повлиять на внешнюю стоимость нацвалюты.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию на финансовых рынках, в частности развитие событий по ситуации с Украиной. Дальнейшая динамика рынков во многом зависит от характера и глубины санкций и их влияния на экономику РФ", - добавили в Нацбанке.

Однако есть и ложка меда в этой бочке зависимости. Как отметили эксперты, более 40% импортируемых в Казахстан товаров пребывают из России. А раз рубль падает, то и сделки с соседом должны обходиться казахстанцам дешевле. К тому же, снижение цен уменьшит давление на инфляцию.

При этом, несмотря на ожидаемую картину с ослаблением рубля и тенге, финансисты не советуют рисковать и закупать доллар на все имеющиеся и взятые в кредит деньги. Ситуация на финансовом рынке может измениться в любой момент.

"Я не советую играть в такие игры, потому что уже были примеры, когда люди в марте 2020 года думали, что вот-вот будет 500, покупали по 470 и по 480, а мы все знаем, что официально даже 450 курса не было. То есть он не случился. И эти люди через месяц-полтора были вынуждены продавать эти доллары дешевле, чем они их купили", - отметил Чеботарев.

Аналитик советует не хранить свободные деньги под подушкой даже в долларах. Он посоветовал казахстанцам задуматься о депозитах и фондовом рынке, предварительно изучив все риски.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957384-nasha-valyuta-i-rossiyskaya-tesno-svyazany-ekonomisty-dali-prognoz-o-roste-dollara/