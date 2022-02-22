Курс доллара в обменниках подскочил до 440 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 22 февраля, был зафиксирован резкий рост курса доллара к тенге. Цена "американца" за одну единицу достигла 433,39 тенге. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на официальном портале Казахстанской фондовой биржи.

Курс доллара к тенге на утренних торгах составлял 431,06 тенге за единицу. По итогам дневных торгов доллар вырос до 433,39 тенге. Таким образом, за сутки доллар подорожал на 5,02 тенге.

Между тем, согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, сегодня "американца" в банках и обменниках можно купить/продать по следующим ценам:

Нур-Султан : покупка – от 434 до 436,8 тенге; продажа – от 439 до 441,3 тенге;

: покупка – от 434 до 436,8 тенге; продажа – от 439 до 441,3 тенге; Алматы : покупка – от 432 до 436,8 тенге; продажа – от 435 до 441,3 тенге;

: покупка – от 432 до 436,8 тенге; продажа – от 435 до 441,3 тенге; Шымкент: покупка – от 434 до 436 тенге; продажа – от 439 до 441,3 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957317-kurs-dollara-k-tenge-snova-podskochil/