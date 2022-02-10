Доллар продолжает дешеветь в Казахстане

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За ушедшие сутки американская валюта упала в цене еще на 1,27 тенге. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Согласно данным KASE, за минувшие сутки доллар подешевел до 425,02 тенге за единицу. При этом за месяц "американец" потерял в цене сразу 8,76 тенге.

Между тем, согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, 10 февраля обменники и банки Алматы продают американскую валюту по 426,5 - 428,5 тенге за единицу, а покупают за 423 - 426,1 тенге.

В Нур-Султане сегодня доллары можно купить по 426 - 428,5 тенге, а продать за 423 - 424,1 тенге.

Такие же цены актуальны и для Шымкента.

Подробнее ознакомиться с курсами валют в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте на 10 февраля 2022 года можно здесь.

Отметим, доллар начал дешеветь с начала этого месяца. Накануне в Нацбанке объяснили, с чем это связано, и озвучили прогнозы по динамике курса казахстанской валюты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1955490-dollar-prodolzhaet-deshevet-v-kazahstane/