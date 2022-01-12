Как будет поддерживаться доверие к тенге, рассказали в Нацбанке

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Глава Нацбанка на заседании правительства озвучил меры, направленные на обеспечение финансовой стабильности, в особенности валютного рынка, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерболат Досаев сообщил, что для обеспечения стабильной работы финансовой системы Национальным банком уже принят ряд мер: поэтапно восстановлен доступ к онлайн-сервисам банков второго уровня по всей стране, приняты меры по обеспечению банков наличными средствами и работе банкоматов для выдачи наличных денег.

По данным главы финрегулятора, с 10 января функционируют в штатном режиме платежные системы Казахстанского центра межбанковских расчетов для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета.

"Глава государства вчера отметил, что устойчивый экономический рост невозможен без обеспечения стабильности на валютном рынке. Сегодня возобновляются торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведение международных платежей и переводов.

С целью недопущения спекулятивного давления на тенге, Нацбанк обеспечит баланс на валютном рынке, при необходимости путем проведения валютных интервенций. Успешная реализация вышеуказанного пакета мер должна обеспечить восстановление доверия к национальной валюте со стороны внутренних и внешних участников рынка", - уверен глава Нацбанка.

В ходе своего выступления он также объяснил, как финрегулятор планирует снизить инфляцию.

Напомним, накануне, выступая в мажилисе, глава государства заявил о риске спекулятивного давления на национальную валюту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1950679-kak-budet-podderzhivatsya-doverie-k-tenge-rasskazali-v-natsbanke/