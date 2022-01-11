Токаев заявил о риске спекулятивного давления на тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава государства в ходе своего выступления в мажилисе указал на важность обеспечения стабильности валютного рынка. По его словам, на фоне произошедших в стране событий и режима ЧП возникли риски спекулятивного давления на тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что устойчивый экономический рост невозможен без обеспечения стабильности на валютном рынке.

"На фоне произошедших событий и режима ЧП возникли серьезные риски спекулятивного давления на национальную валюту. Поручаю Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внутренних и внешних участников рынка", - отметил он.

Президент также указал на необходимость стабилизировать цены и инфляционные ожидания населения.

"С целью повышения благосостояния казахстанцев мы неоднократно поднимали заработные платы и пенсии, но каждый раз сталкиваемся с неконтролируемым ростом цен. На протяжении многих лет высокая инфляция остается ключевой проблемой нашей экономики. Она снижает эффективность экономической и социальной политики. Пришла пора поставить точку в этом вопросе - стабилизировать цены и инфляционные ожидания населения. Нужна планомерная работа по снижению инфляции, целевой коридор - 3-4% к 2025 году", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Правительству совместно с Нацбанком и НПП "Атамекен", по его словам, предстоит разработать комплекс мер по контролю инфляции. Он должен включать в себя меры по снижению импортозависимости, избыточного посредничества, а также инструменты денежно-кредитной политики.

По словам главы государства, власти страны заинтересованы в том, чтобы благоприятный инвестиционный климат сохранялся.

"Могу заверить, что государством будут приняты все необходимые меры для восстановления доверия внутренних и иностранных инвесторов. Все обязательства и гарантии государства перед инвесторами будут исполнены в полном объеме", - резюмировал Токаев.

Во время своего выступления президент предложил изымать в бюджет часть маржи у производителей бензина, а также поручил уполномоченным органам навести порядок на таможне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1950505-tokaev-zayavil-o-riske-spekulyativnogo-davleniya-na-tenge/