"Неблагодарное дело": глава Минэнерго о прогнозных ценах на ГСМ в Казахстане

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Министр энергетики на брифинге в СЦК рассказал, из чего в стране складывается цена на ГСМ, передает корреспондент NUR.KZ.

Магзум Мирзагалиев сообщил, что на сегодня остатки топлива "достаточно неплохие".

"У нас начали снижаться остатки с апреля месяца, в августе-сентябре у нас уже возник дефицит, но, начиная с октября остатки начали расти, и на сегодня составляют более 240 тыс. тонн. Это достаточный объем для того, чтобы не было никаких сложностей с обеспечением", - добавил он.

Прокомментировал он и вопрос относительно стоимости ГСМ.

"Я считаю, что на сегодняшний день у нас таких больших предпосылок по удорожанию цены на ГСМ нет. Но нужно обязательно отметить, что цена на ГСМ коррелируется с ценой на нефть.

Мы видим, что буквально за последнюю неделю у нас цена выросла уже практически на 10% - с 71 до 78 долларов за баррель. Поэтому предсказывать цену на ГСМ - это, наверное, неблагодарное дело, потому что мы никогда не знаем, как поведет себя цена на нефть", - резюмировал министр.

Между тем, по его данным, цены на ГСМ для фермеров будет определяться ближе к февралю.

Напомним, что не так давно аналитики рассказали, от чего зависят цены на бензин в Казахстане. Также мы писали, как изменилась цена на ГСМ за год.

Недавно эксперты прогнозировали рост цен на бензин в Казахстане. По их словам, стоимость топлива может вырасти на 25 процентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1948906-neblagodarnoe-delo-glava-minenergo-o-prognoznyh-tsenah-na-gsm-v-kazahstane/