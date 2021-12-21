Цены на бензин в Казахстане вырастут на 25 процентов, заявил эксперт

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Эксперты нефтегазовой промышленности заявили, что в ближайшее время бензин в Казахстане подорожает на 25%, при этом с начала года топливо уже выросло в цене почти на 30%.

Цены на бензин устремились вверх во всех регионах страны. Если в начале года литр АИ-92 в столице стоил 150 тенге, в октябре - 173-177 тенге, то сегодня столичным водителям за литр этого же бензина приходится платить 189 тенге.

Специалисты объяснили резкий скачок цен на бензин тем, что казахстанские НПЗ продают топливо в соседние страны. Так выгоднее и самим заводам, и государствам, закупающим у них бензин, но только не казахстанцам, передает "Первый канал "Евразия".

Отмечается, что цена за литр бензина марки АИ-92 в России выше, чем в Казахстане, в полтора раза. Из-за разницы в цене и складывается дефицит. Единственным выходом из ситуации в правлении "КазМунайГаза" считают повышение стоимости.

Сейчас Казахстан входит в десятку стран с самым дешевым бензином, но так больше не может продолжаться, говорят эксперты.

"У бензина, у нефти, как и у любого товара, есть своя себестоимость. Уже больше двух лет нефть на внутренний рынок нефтяные компании продают ниже себестоимости. То есть, у нас, скажем так, с каждым периодом девальвации должна была расти цена на бензин, но она сохранялась и оставалась на том же уровне.

Если в России цена 280-300 (тенге за литр - прим. ред.), мы должны быть где-то на 10-15% ниже - это вот тот уровень, который у нас будет, может быть, в ближайшие годы", - объяснил эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов.

С повышением стоимости бензина цены вырастут на все. Это основная проблема, которая волнует граждан. Но эксперты уверяют, что на ценах стоимость бензина отразится не сильно.

"К примеру, мы перевозим помидоры по 500 тенге, 6-7 тенге в стоимости этого помидора - это перевозка. Она не такая большая. Просто мы видим цены на бензин, как и курс доллара, ежедневно на стелах, и это такой психологический эффект", - добавил Байдильдинов.

Тем не менее, казахстанцы отмечают, что уже почувствовали на себе подорожание и логистических услуг, и повышение цен на продукты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1947629-tseny-na-benzin-v-kazahstane-vyrastut-na-25-zayavili-eksperty/