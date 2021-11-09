От чего зависят цены на бензин в Казахстане, рассказали аналитики

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Стоимость бензина и других видов топлива значительно выросла за 10 месяцев 2021 года. О том, какие факторы на это влияют, читайте в материале Нурфин.

Бензин в 2021 году постепенно дорожал. Но в отличие от дизельного топлива, цены росли сравнительно небольшими темпами.

Так, основной рост цен пришелся на период с начала января до конца мая, когда средняя цена на марку АИ-92 выросла на 13,6% со 149,7 тенге до 170 тенге.

А на первое ноября 2021 года средняя стоимость составила уже 178,2 тенге. То есть месячный прирост достиг 3% с отметки в 173 тенге.

Всего с начала года 92-й бензин подорожал на 19%.

О том, какие факторы влияли на подобное ценообразование, рассказали аналитики портала FinReview.info.

Биржевая торговля

Следует помнить, что с марта 2021 года бензин торгуется на казахстанской товарной бирже. То есть регулирование цен происходит за счет спроса и предложения.

Данный механизм был внедрен в рамках перехода топливно-энергетического сектора Казахстана под реалии рыночной экономики.

Ранее цены регулировались государством. Поэтому даже при снижении цен на нефть стоимость бензина оставалась на прежних уровнях.

Однако на данный момент через биржу реализуется всего 10% от общего объема произведенного в Казахстане бензина. Планируется увеличить долю до 15-20%.

А с запуска биржевых торгов ценовые индикаторы на марки АИ-92 и 95 выросли на 24%.

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Доллар влияет на бензин

Модернизация нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) проводилась за счет валютных займов, сообщают в FinReview.

Из всего объема вложенных инвестиций 6,4 млрд тенге – это заемные средства.

Соответственно, рост курса доллара отражается на платежах по выданным кредитам. Поэтому НПЗ повышают отпускные цены, что отражается на конечной стоимости для потребителя.

А стоимость доллара с марта выросла с 417 до 429 тенге.

Ремонт на НПЗ

Проведение ремонтных работ на Атырауском НПЗ было вызвано проблемами с обеспечением электроэнергией. В результате возник технологический сбой установок и потребовался внеплановый ремонт.

Иллюстративное фото: Freepik

Напомним, что деятельность майнеров негативно отразилась на энергетической безопасности Казахстана и приводит к дефициту электроэнергии.

В результате остановки производства на Атырауском НПЗ возникла нехватка запасов топлива в ЗКО и росту цен.

Другие НПЗ отложили плановые ремонт. Однако он все-таки состоится, что также может вызвать нехватку топлива.

Снижен контроль государства

До 2015 года государство определяло отпускные цены на топливо. Однако позже этот процесс перешел в режим свободного плавания, когда цены определяет соотношение спроса и предложения.

Государство сохранило лишь часть влияния на рынок топлива в виде мер по сдерживанию неконтролируемого роста цен.

Например, нефтедобывающие компании все еще поставляют сырье для НПЗ по ее себестоимости, а не по рыночным ценам на нефть.

Эти причины, согласно сообщению источника, стали основными в процессе роста цен на бензин и другие виды топлива в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1941089-ot-chego-zavisyat-tseny-na-benzin-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/