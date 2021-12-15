Глава ЕНПФ рассказал, использует ли досрочно свои пенсионные накопления

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Председатель ЕНПФ Жанат Курманов в кулуарах мажилиса рассказал, могут ли казахстанцы рассчитывать на свои пенсионные накопления при покупке жилья, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанат Курманов сообщил, что все зависит от размера накоплений.

"Те люди, у которых есть накопления выше порогов достаточности, они также могут использовать часть средств на улучшение жилищных условий и оплату лечения.

А у тех, у кого недостаточно, понятно, что в первую очередь эти накопления предназначены для будущей пенсии", - добавил он.

При этом глава ЕНПФ отметил, что теоретически он может использовать свои пенсионные накопления, но делать этого не будет.

"Я и по старым, и по новым порогам теоретически могу использовать часть пенсионных накоплений, но я не планирую этого делать. Исходя из международной практики и того опыта, который я имею, я знаю, что эти деньги предназначены именно на будущую пенсию", - резюмировал он.

Напомним, что сегодня в ЕНПФ ответили на слухи о поэтапном снятии пенсионных при смене гражданства.

Кроме того, накануне в МИИР объяснили причины снижения сроков использования снятых пенсионных денег, а сегодня в фонде казахстанцам дали совет касательно того, как успеть потратить деньги по новым правилам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1947089-glava-enpf-rasskazal-ispolzuet-li-dosrochno-svoi-pensionnye-nakopleniya/