В ЕНПФ ответили на слухи о поэтапном снятии пенсионных при смене гражданства

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Глава ЕНПФ Жанат Курманов в кулуарах мажилиса развеял слухи о введении поэтапного снятия пенсионных накоплений, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос Курманову задали представители СМИ.

Они поинтересовались, насколько соответствует действительности информация о том, что к этому часу рассматривается вопрос о поэтапном снятии пенсионных накоплений для тех, кто уезжает в другую страну на постоянное место жительства.

"Нет, такого нет. Если человек определился, что он выезжает на ПМЖ и оформил в соответствии с нашим миграционным законодательством статус, то он может подать документы в ЕНПФ и уже не будучи гражданином Казахстана получить свои пенсионные накопления единовременно", - сказал Жанат Курманов.

Напомним, что недавно было принято решение снизить сроки использования пенсионных накоплений до 20 дней. Причину этому объяснили накануне в МИИР.

Сегодня в ЕНПФ казахстанцам дали совет касательно того, как успеть использовать пенсионные накопления за 20 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1947074-v-enpf-otvetili-na-sluhi-o-poetapnom-snyatii-pensionnyh-pri-smene-grazhdanstva/