Дело Стати: арестованные 536 млн долларов возвращены Нацбанку Казахстана

Иллюстративное фото: пресс-служба Нацбанка РК

Национальный банк Казахстана сегодня, 27 ноября, сообщил о снятии ареста с активов Нацфонда республики в сумме порядка 536 млн долларов США и о возвращении вышеуказанной суммы в распоряжение НБ, об этом сообщается на официальном сайте банка.

В Нацбанке Казахстана напомнили, что в декабре 2017 года молдавские бизнесмены Стати получили заочное постановление о признании арбитражного решения, которое впоследствии было подтверждено постановлением суда первой инстанции Бельгии.

"Начиная с мая 2018 года, активы Национального фонда Казахстана на сумму 530 млн долларов, размещенные в Bank of New York Mellon, находились под арестом.

16 ноября 2021 года Апелляционный суд Брюсселя полностью отменил решение нижестоящего суда о признании и исполнении арбитражного решения на территории Бельгии на основании выводов о мошеннических действиях со стороны Стати.

В результате совместных усилий Национального банка Казахстана и министерства юстиции Республики Казахстан вышеуказанные активы Национального фонда высвобождены из-под ареста", - говорится в сообщении Нацбанка республики.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Стати отозвали ходатайства о наложении ареста на дипсобственность Казахстана в Вашингтоне.

А вскоре после этого Апелляционный суд Бельгии отменил признание и приведение в исполнение арбитражного решения на сумму 530 млн долларов США и пришел к выводу, что молдавские бизнесмены ввели в заблуждение арбитражный трибунал и шведские суды, рассматривавшие отмену арбитражного решения.

22 ноября молдавские бизнесмены Анатол и Габриель Стати признали, что их временный арест в Бельгии на активы Нацфонда в размере 530 млн долларов США должен быть отменен.

Дело началось еще в 2017 году, когда Стати получили от бельгийских судов исполнительный приказ, адресованный BNYM (Bank of New York Mellon), на основании которого BNYM заморозил счета НБК на сумму около 22 млрд долларов США. Позже Минюст и Нацбанк Казахстана добились снижения суммы, попавшей под арест, до 530 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1944226-delo-stati-arestovannye-536-mln-dollarov-vernulis-v-rasporyazhenie-natsbanka-kazahstana/