Третью неделю в Казахстане фиксируется нулевой рост цен на продукты

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Прошло традиционное еженедельное совещание под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина с участием руководителей центральных госорганов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и горюче-смазочные материалы (ГСМ), передает официальный сайт Primeminister.kz.

За прошедшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%.

Отмечается, что за счет принятых мер третью неделю подряд фиксируется снижение цен на морковь (-0,8%), лук (-0,7%), рожки, рис и картофель (-0,2%).

По остальным продуктам цены стабильны. Финансирование "оборотной схемы" в регионах достигло 48,9 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 97,7%.

Эффективная работа по "оборотной схеме" отмечается в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Низкий уровень проводимой работы остается в Кызылординской и Мангистауской областях.

Благодаря принятым мерам ситуация на рынке ГСМ стабилизировалась. В настоящее время все НПЗ работают в штатном режиме с ежесуточным производством и отгрузкой на внутренний рынок светлых нефтепродуктов.

По состоянию на 19 ноября сформирован достаточный совокупный запас нефтепродуктов - 200,6 тыс. тонн бензина и 215,8 тыс. тонн дизельного топлива, чего хватает для покрытия 15-суточной потребности страны.

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции по признакам установления монопольно высоких цен начало расследование в отношении птицефабрики в Карагандинской области.

В адрес субъектов рынка куриных яиц и мяса птицы в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях и Нур-Султане направлены 7 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением.

Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания, а также сдерживанию общего уровня инфляции в пределах 8,5%.

Отметим, что совещания проводятся еженедельно. До этого на них отмечалось, что цены растут. Ранее глава Министерства национальной экономики прокомментировал вопрос о том, что будет со стоимостью продуктов к Новому году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1943136-tretyu-nedelyu-v-kazahstane-fiksiruetsya-nulevoy-rost-tsen-na-produkty/