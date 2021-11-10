Рост зарплат повлиял на усиление инфляции в Казахстане, заявили в Нацбанке

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Глава Нацбанка Казахстана сегодня на заседании правительства рассказал, что влияет на рост инфляции в Казахстане. По его словам, инфляционный фон в стране пока остается высоким и устойчивым, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерболат Досаев сообщил, что в мировой экономике продолжается восстановление, которое сопровождается ростом инфляции в результате обусловленных пандемией дисбалансов спроса и предложения, высоких цен на сырьевые и продовольственные товары.

При этом он озвучил прогнозы Международного валютного фонда (МВФ), согласно которым, при исчерпании сохраняющихся шоков в краткосрочном периоде, инфляция в развитых и развивающихся странах нормализуется к середине 2022 года.

Однако при более длительных дисбалансах спроса и предложения, перебоях в поставках и росте цен на сырьевые и продовольственные товары, стабилизация инфляции, по оценкам МВФ, может продлиться до 2024 года.

«По оценкам Нацбанка, инфляционное давление останется высоким в течение 2022 года в развивающихся странах, включая Казахстан, учитывая сохраняющиеся дисбалансы и возрастающие инфляционные ожидания. Дополнительное давление на инфляцию оказывают восстановление деловой активности и рост заработных плат с учетом высокой доли оплаты труда в себестоимости услуг (50%)», - сообщил Досаев.

В целом, по его данным, месячная инфляция в октябре составила 0,7%. Годовая инфляция сохранилась на уровне 8,9%, прекратив рост впервые за последние 6 месяцев на фоне замедления продовольственных цен с 11,5% до 11,3%. При этом непродовольственная инфляция продолжила ускоряться с 7,5% до 7,8%, инфляция платных услуг – с 6,8% до 6,9%.

Продовольственная инфляция, по его данным, составила 0,7% на фоне сезонного роста цен на свежие овощи (на 5,5%) и яйца (7,2%). Наибольший рост (на 22%) продемонстрировали огурцы и помидоры. Рост цен на яйца вызван сокращением объемов производства на птицефабриках, повышением стоимости кормов, а также возможной отменой субсидий с 2022 года.

Непродовольственная инфляция за месяц составила 1% из-за скачка цен на дизтопливо на 16,6%, или 34 тенге.

«Значительный рост цен на дизтопливо не позволил снизить годовую инфляцию в октябре текущего года. Инфляция платных услуг составила 0,5% на фоне восстановления деловой активности и увеличения себестоимости в секторе услуг. Несмотря на первые признаки стабилизации цен, инфляционный фон пока остается высоким и устойчивым. На основании этих факторов в октябре Национальный Банк повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов до 9,75%», - резюмировал Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1941458-rost-zarplat-povliyal-na-usilenie-inflyatsii-v-kazahstane-zayavili-v-natsbanke/