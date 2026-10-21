Депутат Гульнар Тойлыбаева принесла присягу народу Казахстана

Гульнар Тойлыбаева на пленарном заседании Курултая принесла присягу народу Казахстана как недавно избранный депутат, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала Гульнар Тойлыбаеву депутатом Курултая.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", - зачитала она.

Отметим, что Гульнар Тойлыбаева избрана в комитет по финансам и бюджету Курултая.

Напомним, ранее Курултай постановил досрочно прекратить полномочия депутата Татьяны Савельевой. Позже стало известно, что Савельева стала замминистра обороны Казахстана. Вместо нее партия "Әділет" предложила кандидатуру Гульнар Тойлыбаевой на вакантный мандат депутата Курултая.

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