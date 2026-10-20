Гульнар Тойлыбаева стала депутатом Курултая

Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала Гульнар Тойлыбаеву депутатом Курултая. Нурлан Абдиров вручил ей удостоверение и нагрудный знак, передает NUR.KZ.

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров вручил Гульнар Тойлыбаевой удостоверение депутата Курултая и нагрудный знак.

В ходе выступления он отметил, что ранее партия "Әділет" направила в Центризбирком решение Бюро политического совета партии, согласно которому вакантный мандат депутата Курултая Республики Казахстан был передан включенной в партийный список партии - Гульнар Тойлыбаевой.

"В соответствии со статьей 44 Конституционного закона Республики Казахстан "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов" полномочия депутата Курултая начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией в качестве депутата. Уверен, что богатый профессиональный опыт позволит вам эффективно работать в высшем представительном органе, осуществляющем законодательную власть в стране", - подчеркнул Нурлан Абдиров.

Напомним, партия "Әділет" предложила кандидатуру Гульнар Тойлыбаевой на вакантный мандат депутата Курултая. Решение принято после досрочного прекращения полномочий Татьяны Савельевой. Ранее Курултай постановил досрочно прекратить полномочия депутата Татьяны Савельевой. Позже стало известно, что Савельева стала замминистра обороны Казахстана.

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