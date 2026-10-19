Стало известно, кто может занять место Татьяны Савельевой в Курултае

Партия "Әділет" предложила кандидатуру Гульнар Тойлыбаевой на вакантный мандат депутата Курултая. Решение принято после досрочного прекращения полномочий Татьяны Савельевой, передает NUR.KZ.

Гульнар Тойлыбаева может занять место Татьяны Савельевой в Курултае. Бюро политического совета партии "Әділет" приняло решение передать ей вакантный мандат по партийному списку.

"Мандат стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Татьяны Савельевой.

Гульнар Тойлыбаева обладает многолетним опытом государственной и партийной работы. В разные годы занимала должности секретаря и председателя областного маслихата. В настоящее время является советником акима области Жетiсу.

Соответствующее постановление бюро политического совета партии направлено в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Ранее Курултай постановил досрочно прекратить полномочия депутата Татьяны Савельевой. Позже стало известно, что Савельева стала замминистра обороны Казахстана.

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