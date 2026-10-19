Стало известно, кто может занять место Татьяны Савельевой в Курултае
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Партия "Әділет" предложила кандидатуру Гульнар Тойлыбаевой на вакантный мандат депутата Курултая. Решение принято после досрочного прекращения полномочий Татьяны Савельевой, передает NUR.KZ.
Гульнар Тойлыбаева может занять место Татьяны Савельевой в Курултае. Бюро политического совета партии "Әділет" приняло решение передать ей вакантный мандат по партийному списку.
"Мандат стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Татьяны Савельевой.
Гульнар Тойлыбаева обладает многолетним опытом государственной и партийной работы. В разные годы занимала должности секретаря и председателя областного маслихата. В настоящее время является советником акима области Жетiсу.
Соответствующее постановление бюро политического совета партии направлено в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Ранее Курултай постановил досрочно прекратить полномочия депутата Татьяны Савельевой. Позже стало известно, что Савельева стала замминистра обороны Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2444670-stalo-izvestno-kto-mozhet-zanyat-mesto-tatyany-savelevoy-v-kurultae/
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