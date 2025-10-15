Адилет Кожанбаев получил удостоверение акима Семея

С 14 октября 2025 года Адлет Кожанбаев официально вступил в должность акима Семея. Глава области Абай Берик Уали представил градоначальника, ему вручили удостоверение, передает NUR.KZ.

Как отмечается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима области Абай, по итогам первых в истории прямых выборов акима города, прошедших в Семее, Адлет Кожанбаев одержал убедительную победу, набрав 77,1% голосов. Его соперники - Каныш Толеуов и Айболат Бекжасаров - получили 10,8% и 8,4% соответственно, а 3,7% избирателей проголосовали "Против всех".

Сегодня аким области Берик Уали представил его городскому активу.

В ведомстве отметили, что с этого года в соответствии с Законом "О выборах" жители могут напрямую избирать акимов городов областного значения и районов. В 2023 году в пилотном режиме в регионе прямым голосованием были избраны аким города Курчатова и аким Абайского района, а в этом году одним из первых в области был избран аким района Жанасемей.

Глава региона отметил, что прямые выборы акима города являются наглядным примером практической реализации политических реформ, инициированных главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

"Это первые в истории нашей страны выборы акима областного центра. Можно с полным правом сказать, что для города и всей области это исторический момент. Проведение первых выборов акима областного центра именно в нашем регионе закономерно: ведь это земля великих деятелей казахского народа - не только колыбель искусства и знаний, но и источник демократических преобразований.

Горожане продемонстрировали высокий уровень политической культуры и сделали свой выбор. Семей - это столица Алаш, центр культуры и духовности, город первопроходцев. Как подчеркнул глава государства, Семей имеет статус "исторического центра". При этом у города есть как свои особенности, так и накопившиеся проблемы.

Адилет Нурсагатович - опытный и квалифицированный руководитель. Уверен, что он приложит все усилия для социально-экономического развития Семея, улучшения инфраструктуры и общего процветания города. Со стороны области мы окажем всестороннюю поддержку", - сказал аким области.

В ходе мероприятия председатель территориальной избирательной комиссии Семея Гульжан Куанышева вручила Адилету Кожанбаеву удостоверение акима.

Напомним, накануне стало известно, что избран аким города Семея. Им стал Адлет Кожанбаев, набравший наибольшее количество голосов.

До этого, с 5 августа 2024 года, он занимал должность акима Кокпектинского района области Абай.

О том, что в Семее пройдут первые в Казахстане выборы акима областного центра, сообщалось в конце августа. Это произошло после досрочного прекращения полномочий прежнего градоначальника. Была назначена и дата выборов - 12 октября 2025 года.

