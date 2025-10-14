jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Редактор региональных новостей

      Что известно о новом акиме Семея Адлете Кожанбаеве

      Опубликовано:

      Адлет Кожанбаев
      Адлет Кожанбаев. Фото: gov.kz

      Адлет Кожанбаев - новый аким Семея. С 2024 года он руководил одним из районов в области Абай. Ранее он также возглавлял управление финансов региона, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Кокпектинского района.

      Адлет Кожанбаев родился 1 января 1980 года в селе Бигаш Кокпектинского района Семипалатинской области. По национальности - казах.

      Он получил среднее специальное образование в Семипалатинском пушно-меховом колледже Казпотребсоюза, который окончил в 2000 году.

      В дальнейшем продолжил обучение в университете "Туран" в Алматы, где в 2005 году получил диплом по специальности "бухгалтерский учет и аудит", а в 2012 году - "право".

      В 2021 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе "MBA для руководителей".

      Трудовую деятельность начал в 2000 году в банковской сфере. Занимал различные должности в структурах АО "Крамдсбанк", ОАО "БТА Ипотека", АО "Темірбанк", пройдя путь от кредитного работника до исполнительного директора и советника председателя правления.

      С 2014 года работал в АО "Жилстройсбербанк Казахстана", где занимал ключевые управленческие посты, включая должность заместителя председателя правления.

      В 2021 году в должности генерального директора возглавил Сервисную фабрику - филиал АО "Казахтелеком" в Алматы.

      С 2022 года перешел на государственную службу, сначала исполняя обязанности руководителя Управления финансов области Абай, а затем официально возглавив это ведомство.

      С 5 августа 2024 года Адлет Кожанбаев занимал должность акима Кокпектинского района области Абай.

      Напомним, сегодня стало известно, что Адлет Кожанбаев, набрав наибольшее количество голосов, избран акимом Семея.

      Выборы состоялись 12 октября 2025 года, а сегодня территориальная избирательная комиссия Семея огласила их итоги. В список избирателей по избирательному округу был включен 220 761 гражданин, из них проголосовали 118 553 человек.

      В списке кандидатов на должность акима Семея были Адлет Кожанбаев, Айболат Бекжасаров и Каныш Тулеуов.

