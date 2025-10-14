Избран новый аким Семея

Избран аким Семея. Им стал Адлет Кожанбаев, набравший наибольшее количество голосов, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение территориальной избирательной комиссии города.

Как сообщается на официальном сайте акимата Семея, 12 октября 2025 года состоялись выборы акима города.

Территориальная избирательная комиссия Семея установила итоги выборов.

В список избирателей по избирательному округу был включен 220 761 гражданин, из них проголосовали 118 553. Число недействительных бюллетеней - 2482, с отметкой в строке "Против всех" - 4310.

Число голосов, поданных за каждого кандидата: Бекжасаров А.К. - 9763, Кожанбаев А.Н. - 89 441, Тулеуов К.М. - 12 557.

"Избран акимом города Семей области Абай Кожанбаев Адлет Нурсагатович 1980 года рождения, аким Кокпектинского района области Абай, проживает в селе Кокпекты Кокпектинского района области Абай, выдвинут в порядке самовыдвижения", - отметили в территориальной избирательной комиссии.

Напомним, в конце августа стало известно, что в Семее пройдут первые в Казахстане выборы акима областного центра. Это произошло после досрочного прекращения полномочий прежнего градоначальника. Была назначена и дата выборов - 12 октября 2025 года.

В списке кандидатов оказались:

- Адлет Кожанбаев - аким Кокпектинского района области Абай. До назначения он работал в банковской сфере, занимал руководящие должности в "Казахтелекоме" и финансовых структурах региона. В 2022 году возглавлял управление финансов области Абай.

- Айболат Бекжасаров - ранее председатель городского маслихата Семея, в избирательных документах указан как временно неработающий. До этого руководил Центром оказания социальных услуг.

- Каныш Тулеуов - директор Высшего колледжа геодезии, картографии и строительства. В публичной деятельности нередко ассоциируется с партией Amanat.

