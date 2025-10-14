Избран новый аким Семея

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами
      Колмакова Виктория
      Колмакова Виктория
      Редактор региональных новостей

      Избран новый аким Семея

      Опубликовано:

      Адлет Кожанбаев
      Адлет Кожанбаев. Фото: gov.kz

      Избран аким Семея. Им стал Адлет Кожанбаев, набравший наибольшее количество голосов, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение территориальной избирательной комиссии города.

      Как сообщается на официальном сайте акимата Семея, 12 октября 2025 года состоялись выборы акима города.

      Территориальная избирательная комиссия Семея установила итоги выборов.

      В список избирателей по избирательному округу был включен 220 761 гражданин, из них проголосовали 118 553. Число недействительных бюллетеней - 2482, с отметкой в строке "Против всех" - 4310.

      Число голосов, поданных за каждого кандидата: Бекжасаров А.К. - 9763, Кожанбаев А.Н. - 89 441, Тулеуов К.М. - 12 557.  

      "Избран акимом города Семей области Абай Кожанбаев Адлет Нурсагатович 1980 года рождения, аким Кокпектинского района области Абай, проживает в селе Кокпекты Кокпектинского района области Абай, выдвинут в порядке самовыдвижения", - отметили в территориальной избирательной комиссии.

      Напомним, в конце августа стало известно, что в Семее пройдут первые в Казахстане выборы акима областного центра. Это произошло после досрочного прекращения полномочий прежнего градоначальника. Была назначена и дата выборов - 12 октября 2025 года.

      В списке кандидатов оказались:

      - Адлет Кожанбаев - аким Кокпектинского района области Абай. До назначения он работал в банковской сфере, занимал руководящие должности в "Казахтелекоме" и финансовых структурах региона. В 2022 году возглавлял управление финансов области Абай.

      - Айболат Бекжасаров - ранее председатель городского маслихата Семея, в избирательных документах указан как временно неработающий. До этого руководил Центром оказания социальных услуг.

      - Каныш Тулеуов - директор Высшего колледжа геодезии, картографии и строительства. В публичной деятельности нередко ассоциируется с партией Amanat.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.