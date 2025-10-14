jitsu gif
    Политика
      Провели подряд дней с нами
      Колмакова Виктория
      Колмакова Виктория
      Редактор региональных новостей

      Назначен новый прокурор Талгарского района

      Опубликовано:

      Жайнарбек Мынбаев
      Жайнарбек Мынбаев. Фото: gov.kz

      Сегодня в Талгаре прокурор Алматинской области Берик Адамов провел межведомственное совещание, в ходе которого представил нового прокурора района Жайнарбека Мынбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

      Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокурор Алматинской области отметил, что новый руководитель имеет более 18 лет стажа службы в органах прокуратуры, из которых последние 7 лет работал в Генеральной прокуратуре.

      Жайнарбек Мынбаев зарекомендовал себя как опытный и принципиальный сотрудник. Берик Адамов выразил уверенность, что его назначение придаст новый импульс работе по укреплению законности и правопорядка в районе.

      Также в ходе совещания обсуждены итоги исполнения поручений по профилактике правонарушений, качества следствия и взаимодействия между правоохранительными органами.

      С начала года уровень преступности в Талгарском районе снизился на 17 % - с 1661 до 1369 случаев. Стало меньше краж на 21%, наркопреступлений - на 46%, грабежей - на 23%, преступлений, совершенных ранее судимыми - на 47,6%, рецидивов - на 57%, в алкогольном опьянении - на 18,9% и в общественных местах - на 35,8%.

      Только в сентябре правоохранительными органами выявлено более 2,5 тыс. административных правонарушений, раскрыто 25 преступлений, задержано 2 разыскиваемых преступника.

      По оценке прокурора региона, ситуация в районе остается стабильной, проводится системная работа, наблюдаются положительные результаты.

      Берик Адамов поручил прокуратуре района и полиции усилить профилактические мероприятия, активнее взаимодействовать с жителями, пересмотреть работу участковых инспекторов и принять дополнительные меры по борьбе с уличной и наркопреступностью. Он также отметил, что законность и безопасность граждан должны быть в приоритете каждого руководителя.

      Напомним, после смерти 16-летнего Шерзата Болата в октябре 2024 года прокурор Талгарского района Ескендір Бекманов был освобожден от занимаемой должности.

      Новым прокурором стал Ерлан Тагаев. Он начал карьеру в прокуратуре Алматинской области и работал в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, области Абай, занимая должности прокурора в разных регионах, включая город Курчатов и районы - Курчумский, Аягозский, Абайский и Жанасемей.

