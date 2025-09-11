Баглана Бекбауова освободили от должности вице-министра сельского хозяйства

Баглан Бекбауов освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства страны. Он занимал этот пост почти 4 года.

Постановлением правительства Баглан Бекбауов сегодня был освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК.

Напомним, Бекбауов был назначен на эту должность еще в ноябре 2021 года.

Баглан Бекбауов родился в 1983 году в Туркестане. Окончил международный Казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссауи, КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в частной компании в должности программиста.

С 2008 по 2016 год работал на различных должностях в структуре АО "НИТ". В 2016-2017 годах был техническим директором коммерческой организации.

С 2017 по 2020 год занимал должность зампредседателя комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.С января по февраль 2021 года занимал должность заместителя председателя правления АО "НИТ".

С июля 2021 года работал генеральным директором частной компании, после чего до сегодняшнего дня был вице-министром сельского хозяйства.

В июне прошлого года Ермек Кенжеханулы был назначен на должность вице-министра сельского хозяйства Казахстана.

До этого стало известно, что Дархан Абдикаримов возглавил Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза РК.

