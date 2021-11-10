Баглан Бекбауов назначен вице-министром сельского хозяйства Казахстана

Баглан Бекбауов. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства РК Бекбауов Баглан Абдашимович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства Казахстана, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Баглан Бекбауов родился в 1983 году в Туркестане. Окончил международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссауи, КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева. Класификация по специальности — программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники и сетей, юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в частной компании в должности программиста.

С 2008 по 2016 работал на различных должностях в структуре АО «НИТ».

В 2016-2017 годах был техническим директором коммерческой организации.

С 2017 по 2020 занимал должность зампредседателя комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

С января по февраль 2021 года занимал должность заместителя председателя правления АО «НИТ».

С июля 2021 года работал генеральным директором частной компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1941447-baglan-bekbauov-naznachen-vitse-ministrom-selskogo-hozyaystva-kazahstana/