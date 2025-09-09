Нового советника президента назначили в Казахстане. Им стал Марат Ашим, он также будет являться начальником Службы протокола, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Марат Ашим назначен советником президента – начальником Службы протокола президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

На сайте Акорды также приводится биографическая справка Марата Ашим. Он родился 1987 году в Алматы.

В 2008 году в КазНПУ имени Абая получил степень бакалавра в области международного права, в 2010 году – степень бакалавра экономики и бизнеса.

В 2010 окончил магистратуру в Институте дипломатии Академии государственного управления при президенте РК. В 2008-2009 годах работал юристом в частной копании.

С 2009 года работал атташе управления кадров Департамента администрации и контроля МИД Казахстана.

С 2010 по 2012 годы являлся третьим секретарем Службы Государственного протокола МИД Казахстана.

С 2012 по 2017 годы – референт, эксперт, консультант, инспектор Протокола президента Администрации президента Казахстана.

С 2017 по 2018 годы был заведующим сектором Протокола президента, а с апреля 2018 работал заместителем шефа Протокола президента Казахстана.

15 марта 2023 года назначен начальником Службы протокола президента Республики Казахстан.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.

Награжден орденом "Құрмет", медалью "Ерен еңбегі үшін" и другими юбилейными медалями.

Напомним, сегодня также Куанышбек Есекеев был назначен помощником президента.

А Руслан Желдибай стал помощником президента.

