Руслан Желдибай стал помощником президента

Руслан Желдибай получил новую должность - он был назначен помощником президента - пресс-секретарем главы государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен помощником президента – пресс-секретарем президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

По информации сайта Акорды Руслан Желдибай в 2010 году окончил Казахский экономический университет им Т.Рыскулова. Выпускник международной образовательной программы "Болашак". В 2017 году окончил магистратуру Университета Уорик (Великобритания).

В 2011-2012 годах - редактор национального телеканала "Қазақстан".

С 2012 по 2018 год - руководитель отдела, продюсер телеканала "Алматы".

2018-2019 годах - руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

С 2019-2020 год был зампредседателя комитета информации министерства информации и общественного развития РК.

С мая 2020 года по февраль 2022 года - заместитель заведующего отделом внутренней политики администрации президента РК.

С февраля по апрель 2022 года занимал пост замруководителя канцелярии премьер-министра РК.

С апреля 2022 года по январь 2023 года - пресс-секретарь президента Республики Казахстан.

С января 2023 года по сентябрь 2023 года был замруководителя администрации президента – пресс-секретарь президента Республики Казахстан.

С 1 сентября 2023 года по 17 февраля 2025 года - помощник президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

С 17 февраля 2025 года был советником президента - пресс-секретарем президента.

