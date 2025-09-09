Экс-глава "Казахтелекома" стал помощником Токаева
Опубликовано:
Указом главы государства Куанышбек Есекеев назначен помощником президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По данным официального сайта президента, Есекеев Куанышбек Бакытбекович с 10 июня 2024 года являлся советником президента. Он родился в 1975 году в города Алматы.
Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова и Международную бизнеса-школу Hult. "Бизнес и управление" степени МВА. Кандидат физико-математических наук.
Трудовую деятельность начал в феврале 1997 года в Казахском государственном университете им. Аль-Фараби старшим преподавателем кафедры прикладной математики.
1998-2000 гг. – директор Департамента информационных технологий АО "Казахойл";
2000-2002 гг. – РГП "Қазақстан темір жолы" начальник департамента;
2002-2002 гг. – директор Департамента информатизации Министерства финансов Республики Казахстан;
2002-2003 гг. – директор департамента информатизации Министерства экономики и бюджетного планирования РК;
2003-2004 гг. – директор департамента информационных технологии Министерства финансов Республики Казахстан;
2004-2006 гг. – заместитель председателя Агентства информатизации и связи Республики Казахстан;
2006-2007 гг. – и.о. председателя Агентства информатизации и связи Республики Казахстан;
2007-2010 гг. – председатель Агентства информатизации и связи Республики Казахстан;
2010-2024 гг. – председатель правления АО "Казахтелеком".
10 июня 2024 года распоряжением главы государства назначен советником Президента Республики Казахстан.
Куанышбек Есекеев является обладателем ордена "Құрмет" и ордена "Парасат".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2284122-pomoshchnikom-prezidenta-naznachen-kuanyshbek-esekeev/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах