Экс-глава "Казахтелекома" стал помощником Токаева

Указом главы государства Куанышбек Есекеев назначен помощником президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным официального сайта президента, Есекеев Куанышбек Бакытбекович с 10 июня 2024 года являлся советником президента. Он родился в 1975 году в города Алматы.

Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова и Международную бизнеса-школу Hult. "Бизнес и управление" степени МВА. Кандидат физико-математических наук.

Трудовую деятельность начал в феврале 1997 года в Казахском государственном университете им. Аль-Фараби старшим преподавателем кафедры прикладной математики.

1998-2000 гг. – директор Департамента информационных технологий АО "Казахойл";

2000-2002 гг. – РГП "Қазақстан темір жолы" начальник департамента;

2002-2002 гг. – директор Департамента информатизации Министерства финансов Республики Казахстан;

2002-2003 гг. – директор департамента информатизации Министерства экономики и бюджетного планирования РК;

2003-2004 гг. – директор департамента информационных технологии Министерства финансов Республики Казахстан;

2004-2006 гг. – заместитель председателя Агентства информатизации и связи Республики Казахстан;

2006-2007 гг. – и.о. председателя Агентства информатизации и связи Республики Казахстан;

2007-2010 гг. – председатель Агентства информатизации и связи Республики Казахстан;

2010-2024 гг. – председатель правления АО "Казахтелеком".

10 июня 2024 года распоряжением главы государства назначен советником Президента Республики Казахстан.

Куанышбек Есекеев является обладателем ордена "Құрмет" и ордена "Парасат".

