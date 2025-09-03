jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Олжас Нуралдинов стал новым депутатом от "Ак жол" в мажилисе

      Опубликовано:

      Олжас Нуралдинов
      Олжас Нуралдинов: t.me/peruash

      Сегодня на первом пленарном заседании мажилиса стало известно о смене депутатов от партии "Ак жол", передает корреспондент NUR.KZ. Ерлана Бейсенбаева сменил Олжас Нуралдинов.

      Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов сообщил о завершении полномочий депутата Ерлана Бейсенбаева.

      На его место пришел Олжас Нуралдинов. Его избрали членом комитета мажилиса по финансам и бюджету.

      Как указано на сайте партии, Олжас Нуралдинов родился 13 января 1989 года, является председателем филиала "Ак жол" в Алматы. Имеет высшее образование по специальности "Юриспруденция", окончил ВКГУ имени С. Аманжолова. Также окончил военную кафедру, имеет звание лейтенанта запаса.

      Является действующим членом Общественного совета Алматы, был депутатом городского маслихата Алматы. Учредил ТОО "Центр здоровья Eurasia Med", руководит ИП "СИНЭК".

      В августе прошлого года Аскара Садыкова исключили из партии "Ак жол" в конце августа. Позже глава партии Азат Перуашев сообщил, что к ним поступило заявление сотрудницы парламента (не партии) о неоднократных домогательствах со стороны Садыкова.

      На место Садыкова назначили Серика Ерубаева.

