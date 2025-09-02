Данияр Кирикбаев назначен акимом Алатауского района Алматы

В Алматы назначили нового акима Алатауского района города, им стал Данияр Кирикбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

По информации акимата, распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды, а также по согласованию с администрацией президента и маслихатом города, акимом Алатауского района назначен Данияр Кирикбаев.

С апреля 2024 года он занимал должность руководителя управления градостроительного контроля Алматы.

Сообщается, что Данияр Кирикбаев родился 29 апреля 1986 года в Жамбылском районе Алматинской области. Он окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, а также Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л.Б. Гончарова.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в банковском секторе. В разные годы работал в госорганах и нацкомпаниях: занимал должности в "Қазақстан темір жолы", генеральной прокуратуре, аппарате сената парламента и Верховном суде. Был руководителем администратора судов по городу Алматы.

В 2019 - 2021 годах возглавлял филиал "Правительства для граждан" по городу Алматы, также возглавлял управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.

Напомним, в августе был назначен новый заместитель акима Алматы - им стал Алмасхан Сматлаев, который ранее занимал пост государственного инспектора администрации президента.

До этого Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Алматы, который он занимал с февраля 2022 года.

Напомним, что в конце мая в Алматы сменился глава города - новым акимом мегаполиса стал Дархан Сатыбалды.

