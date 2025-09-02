Данияр Кирикбаев назначен акимом Алатауского района Алматы
Опубликовано:
В Алматы назначили нового акима Алатауского района города, им стал Данияр Кирикбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.
По информации акимата, распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды, а также по согласованию с администрацией президента и маслихатом города, акимом Алатауского района назначен Данияр Кирикбаев.
С апреля 2024 года он занимал должность руководителя управления градостроительного контроля Алматы.
Сообщается, что Данияр Кирикбаев родился 29 апреля 1986 года в Жамбылском районе Алматинской области. Он окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, а также Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л.Б. Гончарова.
Трудовую деятельность начал в 2007 году в банковском секторе. В разные годы работал в госорганах и нацкомпаниях: занимал должности в "Қазақстан темір жолы", генеральной прокуратуре, аппарате сената парламента и Верховном суде. Был руководителем администратора судов по городу Алматы.
В 2019 - 2021 годах возглавлял филиал "Правительства для граждан" по городу Алматы, также возглавлял управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.
Напомним, в августе был назначен новый заместитель акима Алматы - им стал Алмасхан Сматлаев, который ранее занимал пост государственного инспектора администрации президента.
До этого Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Алматы, который он занимал с февраля 2022 года.
Напомним, что в конце мая в Алматы сменился глава города - новым акимом мегаполиса стал Дархан Сатыбалды.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2281404-daniyar-kirikbaev-naznachen-akimom-alatauskogo-rayona-almaty/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах