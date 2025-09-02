jitsu gif
      Экс-министр культуры Асхат Оралов получил новую должность

      Опубликовано:

      Асхат Оралов
      Асхат Оралов. Фото: t.me/mangystau_press

      По согласованию с Администрацией президента РК и распоряжением главы региона Асхат Оралов назначен первым заместителем акима Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Асхат Оралов окончил Евразийский национальный университет имени Гумилева и Московский государственный институт международных отношений МИД РФ, имеет степень PhD.

      Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями Департамента социально-воспитательной работы ЕНУ имени Гумилева.

      В 2013-2016 гг. - ведущий специалист протокольного отдела ЕНУ имени Гумилева.

      С 2014 по 2016 гг. - первый заместитель председателя филиала "Нур" партии "Нур Отан".

      В 2016-2018 гг. - руководитель ГУ "Управление по вопросам молодежной политики города Астаны".

      С января по август 2018 года - директор Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

      В 2018-2019 гг. - заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития.

      В 2019-2020 гг. - заместитель акима Павлодарской области.

      В 2020-2021 гг. - вице-министр Министерства информации и общественного развития РК.

      В 2021-2022 гг. - заместитель акима Астаны.

      В 2022-2023 гг. - исполнительный секретарь партии "Nur Otan", "Amanat".

      4 января 2023 года Указом президента назначен министром культуры и спорта Республики Казахстан.

      В 2024-2025 гг. - государственный инспектор Администрации президента РК.

      Также Ербол Избергенов назначен заместителем акима Мангистауской области.

      В связи с переходом на другую работу Аскар Канибеков освобожден от должности заместителя акима области.

      Напомним, в мае 2024 года Мангистаускую область возглавил Нурдаулет Килыбай. До этого он занимал пост гендиректора "Озенмунайгаза".

      Ербол Избергенов с июня 2024 года был первым заместителем акима Мангистауской области. А в 2020-2023 годах занимал должности заместителя акима Актау, а затем акима этого города.

