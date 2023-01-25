Экс-аким Актау Нурдаулет Килыбай стал гендиректором "Озенмунайгаза"

Нурдаулет Килыбай. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

Бывшего акима города Актау Нурдаулета Килыбая Игиликовича назначили генеральным директором "Озенмунайгаза", сообщает компания на официальной странице в Facebook.

"Решением совета директоров АО "Озенмунайгаз" генеральным директором - председателем правления ОМГ назначен Килыбай Нурдаулет Игиликович.

Нового руководителя коллективу компании представил заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" по добыче и разведке Исказиев Курмангазы и исполнительный директор представительства АО "НК "КазМунайГаз" в Актау Есен Утеев", - говорится в сообщении.

Нурдаулет Килыбай родился 10 апреля 1978 года в Мангистауской области.

В 1999 году окончил Казахскую академию транспорта и коммуникации по специальности "Организация перевозок на железнодорожном транспорте". В 2003 году окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева по специальности "Финансы и финансовое право", гласит информация на сайте ИПС "Параграф".

Трудовую деятельность начал в 1999 году.

С 2005 года по 2009 год был начальником отдела, начальником управления экономики и тарифной политики, заместителем председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникации РК.

В 2009-2010 годах - президент АО "Вокзал сервис", после чего занимал должность управляющего директора АО "Национальная компания "Казахстан Темір Жолы" по пассажирским перевозкам.

В 2010-2011 годах - председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

Занимал должности советника президента АО "Национальная компания "Казахстан Темір Жолы" и директора филиала АО "Национальная компания "Казахстан Teмip Жолы" - "Мангистауское отделение дороги".

С 2012 года по 2013 год занимал пост председателя Комитета транспорта и коммуникаций путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2013 по 2015 год - управляющий директор - руководитель аппарата АО "НК "ҚТЖ".

Кроме того, занимал посты председателя правления и президента АО "Пассажирские перевозки".

С 2017 по 2018 год - президент АО "Теміржолсу".

С 2018 года по 2020 год - замакима Мангистауской области.

С 2020 года по 2022 год занимал должность акима города Актау. А с октября прошлого года по настоящее время являлся заместителем акима Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2006777-eks-akim-aktau-nurdaulet-kilybay-stal-gendirektorom-ozenmunaygaza/