Айдар Абильдабеков стал вице-министром торговли и интеграции

Айдар Абильдабеков сегодня был назначен на должность вице-министра торговли и интеграции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Абильдабеков Айдар Ахметбекович назначен на должность вице-министра торговли и интеграции", - сказано в сообщении.

Как указано на сайте Министерства торговли и интеграции страны, Айдар Абилдабеков родился в 1970 году. Он окончил Карагандинский государственный университет им. Е.Букетова, а также Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1996 году, занимался предпринимательской деятельностью в сфере торговли. В 1998-2009 годах работал в таможенных органах РК в должностях инспектора, старшего инспектора, главного инспектора, заместителя начальника таможенного поста, начальника отдела.

Занимал должности в Агентстве РК по статистике, а в 2022 году стал заместителем председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК. С июля 2023 года был председателем Комитета торговли МТИ РК.

Имеет ряд наград, в том числе почетную грамоту президента страны, орден "Құрмет" и ряд юбилейных медалей.

Напомним, на прошлой неделе Мейрлан Раханов был освобожден от должности председателя Комитета информации - и назначен заместителем акима области Абай.

Также в начале этого месяца председателем Комитета атомного надзора и контроля Агентства Республики Казахстан по атомной энергии назначен Дархан Алиакпаров.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.