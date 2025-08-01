Мейрлан Раханов получил новую должность

Мейрлан Раханов сегодня был освобожден от должности председателя Комитета информации - и назначен заместителем акима области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата области Абай, по согласованию с администрацией президента и распоряжением акима области Абай Берика Уали с 1 августа 2025 года Раханов Мейрлан Акылбекович назначен на должность заместителя акима области.

Глава региона сегодня представил его областному активу.

Напомним, ранее мы писали, что Мейрлан Раханов сегодня был освобожден от должности председателя Комитета информации..

Как указано на сайте правительства, Мейрлан Раханов родился в 1988 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 2011 году в отделе внутренней политики акимата Караганды. В 2012 году работал ведущим специалистом Налогового управления Карагандинской области.

С 2012 по 2013 год был главным специалистом управления внутренней политики акимата Карагандинской области.

С 2013 по 2016 год - эксперт, главный эксперт управления печатных СМИ Комитета информации.

С 2016 по 2021 год - эксперт, консультант, инспектор пресс-службы президента РК.

С 2021 по 2023 год был заведующим сектором пресс-службы президента РК. В январе 2024 года стал председателем Комитета информации.

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