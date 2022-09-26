Токаев назначил командующего ВВС Казахстана

Военные вертолеты. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщается на официальном сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Руслан Кунуров назначен командующим ВВС Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

Помимо этого был подписан еще один документ: так, распоряжением президента Нурболат Топаев освобожден от должности командующего ВВС.

На прошлой неделе кадровые перестановки произошли в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Так, Жаслан Мадиев был освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития. А Шархан Иран был назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1989571-tokaev-naznachil-komanduyuschego-vvs-kazahstana/