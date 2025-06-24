Назначен новый заместитель акима Алматинской области

Бакытнур Бакытулы с 24 июня 2025 года назначен на должность заместителя акима Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Бакытнур Бакытулы родился в 1986 году, имеет высшее образование.

В 2008 году окончил университет Narxoz по специальности "финансы", в 2009 году - университет American Graduate School of Business Switzerland по специальности "бизнес-администрирование", в 2011 году - Академию труда и социальных отношений Казахстана по специальности "юриспруденция", в 2020 году - Казахский национальный аграрный университет по специальности "технология производства продукции животноводства".

Трудовую деятельность начал в 2006 году ведущим специалистом отдела кредитования малого и среднего бизнеса АО "АТФ Банк".

В разные годы занимал должности ведущего специалиста АО "АТФ Банк", главного специалиста аппарата прокуратуры Астаны, главного специалиста аппарата акима Алматинской области, директора филиала Школы политического менеджмента партии "Нур Отан" - Алматинского регионального партийного учебного центра, директора по стратегическому развитию бизнеса и партнерства между странами СНГ и Центральной Азии Montreux Business School Switzerland, заместителя председателя правления АПК "Алматы асыл тұқым зауыты", заместителя директора департамента регионального развития НПП "Атамекен", заместителя председателя правления ТОО "Палата внешней торговли Казахстана", председателя правления АО "Агрохолдинг Динара групп", заместителя акима Карасайского района, заместителя руководителя аппарата акима области Жетісу, руководителя Управления туризма области Жетісу, руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Жетісу.

С июля 2024 года занимал должность советника акима Алматинской области.

Напомним, в июне 2022 года акимом Алматинской области стал Марат Султангазиев. Он свой трудовой путь начал в 1999 году в отделе налогового аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району Алматы.

Также был заместителем заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК, председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, вице-министром и первым вице-министром финансов РК.

В декабре того же года после выборов президента Казахстана он остался на своем посту.