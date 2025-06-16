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    Политика

      Еркин Тукумов назначен специальным представителем Токаева по Афганистану

      Опубликовано:

      Еркин Тукумов
      Еркин Тукумов. Фото: facebook.com/Еркин Тукумов

      Еркин Тукумов был назначен специальным представителем президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по Афганистану, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      "Распоряжением главы государства посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Тукумов Еркин Валитханович назначен специальным представителем президента Республики Казахстан по Афганистану", - сказано в сообщении.

      Напомним, сегодня Еркин Тукумов был освобожден от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК. Он занимал эту должность с января 2022 года.

      Согласно информации на официальном сайте посольства Казахстана в России, Еркин Тукумов родился в 1973 году в Узбекистане, в городе Термезе. В 1997 году окончил с отличием институт международных отношений Варшавского университета в Польше. В 2004 году завершил обучение в аспирантуре института философии и политологии Академии наук РК. Кандидат политических наук.

      Трудовую деятельность начал в 1997 году старшим научным сотрудником отдела внешнеполитических исследований Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ).

      Имеет опыт работы в администрации президента, Министерстве иностранных дел РК, Совете безопасности, был генеральным консулом Казахстана в Казани. Имеет дипломатический ранг советника II класса МИД РК.

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