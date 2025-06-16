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    Политика

      Токаев снял с должности директора института стратегических исследований и назначил нового

      Опубликовано:

      Жандос Шаймарданов
      Жандос Шаймарданов. Фото: primeminister.kz

      Касым-Жомарт Токаев освободил от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      По распоряжению Токаева, Еркин Тукумов освобожден от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК.

      На эту должность назначен Жандос Шаймарданов. По данным правительства, он родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Йоркский Университет в Великобритании , университете IE в Испании.

      Стоит отметить, что ровно месяц назад Жандос Шаймарданов был назначен на должность вице-министра национальной экономики.

      Согласно данным ИС "Параграф", с 2010 по 2013 год он был менеджером АО ФНБ "Самрук-Казына".

      С 2013 по 2014 год - советник министра экономики и бюджетного планирования. С 2014 по 2016 год возглавлял Департамент стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики.

      С 2019 по 2020 год - председатель правления АО "QazTech Ventures". С 2020 по 2022 год занимал пост директора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК. 24 февраля 2022 года был назначен главой Бюро нацстатистики Казахстана.

      В сентябре 2023 года Жандос Шаймарданов был назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана.

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