Тукумов назначен директором Казахстанского института стратегических исследований при президенте

Еркин Тукумов. Фото: kzkazan.ru

В Казахстанском институте стратегических исследований при президенте Республики Казахстан сменился директор - вместо Заремы Шаукеновой пост занял Еркин Тукумов. Соответствующие распоряжения подписал Токаев, сообщает официальный сайт Акорды.

Согласно информации на официальном сайте посольства Казахстана в России, Еркин Тукумов родился в 1973 году в Узбекистане, в городе Термезе.

В 1997 году окончил с отличием Институт международных отношений Варшавского университета в Польше. В 2004 году завершил обучение в аспирантуре Института философии и политологии Академии наук РК. Кандидат политических наук.

Трудовую деятельность начал в 1997 году старшим научным сотрудником отдела внешнеполитических исследований Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ).

С ноября 2000 по январь 2005 года – заведующий отделом внешней политики КИСИ.

С октября 2005 по октябрь 2007 года – генеральный директор Центральноазиатского фонда развития демократии.

Имеет опыт работы в Администрации президента, Министерстве иностранных дел РК, Совете безопасности.

С 2018 по 2021 год был генеральным консулом Казахстана в Казани.

Имеет дипломатический ранг советника II класса МИД РК.

Тукумов сменил на посту Зарему Шаукенову - распоряжением главы государства Шаукенова Зарема Каукеновна освобождена от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК.

Шаукенова возглавляла институт с февраля 2017 года, сообщается на официальном сайте КИСИ.

Зарема Каукеновна имеет степени доктора социологических наук, кандидата психологических наук, а также ученое звание профессора. Является академиком Национальной Академии наук РК.

Зарема Шаукенова. Фото: ortcom.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953209-tukumov-naznachen-direktorom-kazahstanskogo-instituta-strategicheskih-issledovaniy-pri-prezidente/