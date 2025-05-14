Жандос Шаймарданов стал вице-министром национальной экономики
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Жандос Шаймарданов сегодня был назначен на должность вице-министра национальной экономики, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
По данным правительства, Шаймарданов родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Йоркский университет в Великобритании, а также университет IE в Испании.
Отмечается, что трудовую деятельность он начал в 2009 году в Министерстве экономики и планирования РК в должности главного эксперта.
Согласно данным ИС "Параграф", с 2010 по 2013 год он был менеджером АО ФНБ "Самрук-Казына".
С 2013 по 2014 год – советник Министра экономики и бюджетного планирования.
С 2014 по 2016 год возглавлял Департамент стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики.
2016 – 2019 годы – директор департамента, управляющий директор АО «НУХ "Байтерек".
С 2019 по 2020 год – председатель правления АО "QazTech Ventures".
С 2020 по 2022 год занимал пост директора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК. 24 февраля 2022 года был назначен главой Бюро нацстатистики Казахстана.
В сентябре 2023 года Жандос Шаймарданов был назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2245044-zhandos-shaymardanov-stal-vice-ministrom-nacionalnoy-ekonomiki/