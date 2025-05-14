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Жандос Шаймарданов стал вице-министром национальной экономики

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Жандос Шаймардано
Жандос Шаймарданов. Фото: пресс-служба правительства

Жандос Шаймарданов сегодня был назначен на должность вице-министра национальной экономики, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным правительства, Шаймарданов родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Йоркский университет в Великобритании, а также университет IE в Испании.

Отмечается, что трудовую деятельность он начал в 2009 году в Министерстве экономики и планирования РК в должности главного эксперта.

Согласно данным ИС "Параграф", с 2010 по 2013 год он был менеджером АО ФНБ "Самрук-Казына".

С 2013 по 2014 год – советник Министра экономики и бюджетного планирования.

С 2014 по 2016 год возглавлял Департамент стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики.

2016 – 2019 годы – директор департамента, управляющий директор АО «НУХ "Байтерек".

С 2019 по 2020 год – председатель правления АО "QazTech Ventures".

С 2020 по 2022 год занимал пост директора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК. 24 февраля 2022 года был назначен главой Бюро нацстатистики Казахстана.

В сентябре 2023 года Жандос Шаймарданов был назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2245044-zhandos-shaymardanov-stal-vice-ministrom-nacionalnoy-ekonomiki/