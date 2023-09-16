Токаев назначил Жандоса Шаймарданова на новую должность

Жандос Шаймарданов сегодня назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Шаймарданова Жандоса Нурлановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в указе, подписанном Токаевым.

До этого назначения Жандос Шаймарданов возглавлял Бюро нацстатистики Казахстана.

Согласно данным ИС "Параграф", Жандос Нурланович Шаймарданов родился 24 февраля 1987 года в ВКО.

Окончил Йоркский Университет в Великобритании по программе "Болашак" по специальности "экономика и финансы".

С 2009 по 2010 год работал главным экспертом Министерства экономики и бюджетного планирования.

С 2010 по 2013 год – менеджер АО ФНБ "Самрук-Казына".

С 2013 по 2014 год – советник Министра экономики и бюджетного планирования.

С 2014 по 2016 год возглавлял Департамент стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики.

2016 – 2019 годы – директор департамента, управляющий директор АО «НУХ "Байтерек".

С 2019 по 2020 год – председатель правления АО "QazTech Ventures".

С 2020 по 2022 год занимал пост директора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК.

24 февраля 2022 года был назначен главой Бюро нацстатистики Казахстана.