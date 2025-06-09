Нурлан Алдамжаров стал вице-министром водных ресурсов и ирригации

Нурлан Алдамжаров сегодня получил должность в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

В Telegram-канале правительства сообщили, что Алдамжаров стал вице-министром.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Алдамжаров Нурлан Жанузакович назначен первым вице-министром водных ресурсов и ирригации", - сказано в сообщении.

Как сообщается на сайте правительства, Алдамжаров родился в 1975 году в Ташкенте. Он окончил Ташкентский институт инженерной ирригации и механизации сельского хозяйства.

Трудовую деятельность начал в 1999 году. С 2002 по 2008 годы работал на различных должностях на коммунальных предприятиях в городах Ташкенте и Шымкенте. После этого начал карьеру на государственной службе.

В 2015 году был назначен на должность руководителя управления ЖКХ и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области. В 2016 году был ведущим специалистом отдела гидротехнических сооружений РГП "Казводхоз".

Также занимал должности руководителя управления энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области и председателя комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С октября 2023 года по настоящее время занимал должность вице-министра водных ресурсов и ирригации РК.

Напомним, в мае этого года Болат Бекнияз был освобожден от должности первого вице-министра водных ресурсов и ирригации РК в связи с достижением пенсионного возраста.

Добавим, 1 сентября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны заявил о создании Министерства водных ресурсов и ирригации.

Ведомство было образовано путем отделения от Министерства экологии и природных ресурсов - ему передали функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.