Нового акима назначат в Алматы

Депутаты маслихата соберутся в субботу, 24 мая, для дачи согласия на назначение нового акима города Алматы. Такое сообщение появилось на сайте маслихата Алматы, передает NUR.KZ.

"Маслихат города Алматы сообщает, что 24 мая 2025 года в 12:00 состоится собрание депутатов маслихата города Алматы VIII созыва для дачи согласия на назначение акима города Алматы", - говорится в сообщении маслихата города.

Согласно информации на сайте Акорды, согласие на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы дается на собрании депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы.

Также сообщается, что президент Республики Казахстан на основании представления предлагает не менее двух кандидатов на должность акима области, города республиканского значения и столицы.

Голосование может быть как открытым, так и тайным. Решение принимается на собрании.

На собрании представляют кандидатов на пост акима, а те, в свою очередь, выступают перед депутатами, рассказывая о программе своей предстоящей деятельности.

По завершении выступлений кандидатов и прений (в случае проведения) проводится голосование.

Напомним, Ерболат Досаев стал акимом южной столицы 31 января 2022 года.

Ерболат Досаев родился в Алматы.

Окончил Алматинский энергетический институт и государственный технический университет им. Баумана в Москве.

Свой трудовой путь начал в 1993 году в МНПП "Искер".

За свою карьеру Досаев успел поработать советником премьер-министра Казахстана, вице-министром финансов, заместителем главы правительства.

В разные годы возглавлял совет директоров Банка развития Казахстана, Агентство РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса, совет директоров АО "КазИнвестБанк", нацхолдинг "Байтерек".

Занимал посты министра финансов, министра здравоохранения, министра экономического развития и торговли РК.

В 2019 году был назначен на должность председателя Нацбанка.