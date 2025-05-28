Досжан Мусалиев назначен на должность вице-министра МЦРИАП

Досжан Мусалиев сегодня был назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как отмечается в Telegram-канале правительства, Досжан Мусалиев назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Как указано на сайте правительства, Мусалиев родился в 1985 году. Он получил образование в академии Федеральной службы охраны России, а также в Казахском гуманитарно-юридическом университете. В 2023 году он окончил Назарбаев университет.

С 2007 года по настоящее время работал на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах специальных государственных органов РК в сферах обеспечения информационной безопасности, защиты персональных данных, телекоммуникаций и информатизации.

Указом президента РК от 2 мая 2023 года награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін".

Напомним, в мае прошлого года бывший генеральный менеджер Binance Kazakhstan Жаслан Мадиев был назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

А в ноябре прошлого года был назначен новый замглавы Минцифры Казахстана - им стал Дмитрий Мун, когда было подписано соответствующее постановление.