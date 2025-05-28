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Досжан Мусалиев назначен на должность вице-министра МЦРИАП

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Досжан Мусалиев
Досжан Мусалиев. Фото: пресс-служба правительства РК

Досжан Мусалиев сегодня был назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как отмечается в Telegram-канале правительства, Досжан Мусалиев назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Как указано на сайте правительства, Мусалиев родился в 1985 году. Он получил образование в академии Федеральной службы охраны России, а также в Казахском гуманитарно-юридическом университете. В 2023 году он окончил Назарбаев университет.

С 2007 года по настоящее время работал на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах специальных государственных органов РК в сферах обеспечения информационной безопасности, защиты персональных данных, телекоммуникаций и информатизации. 

Указом президента РК от 2 мая 2023 года награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін".

Напомним, в мае прошлого года бывший генеральный менеджер Binance Kazakhstan Жаслан Мадиев был назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

А в ноябре прошлого года был назначен новый замглавы Минцифры Казахстана - им стал Дмитрий Мун, когда было подписано соответствующее постановление.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2247549-doszhan-musaliev-naznachen-na-dolzhnost-vice-ministra-mcriap/