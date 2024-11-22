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Дмитрий Мун стал замглавы Минцифры Казахстана

Опубликовано:

Дмитрий Мун
Дмитрий Мун. Фото: t.me/ukimet_points

Сегодня был назначен новый замглавы Минцифры Казахстана - им стал Дмитрий Мун. Подписано соответствующее постановление, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Мун Дмитрий Андреевич назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

По информации сайта премьер-министра РК, Дмитрий Мун родился в 1991 году в Астане.

Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2014 году экспертом Центра АО "Института экономических исследований".

В разные годы работал менеджером АО "Казпочта" и начальником отдела в управлении выборной работы и правового регулирования Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

С 2019 по 2020 годы - инженер-программист департамента АО "Национальные информационные технологии".

С 2020 по 2023 годы был управляющим директором Big Data АО "Национальные информационные технологии".

С 2023 до назначения был заместителем председателя правления АО "Национальные информационные технологии".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2191167-naznachen-novyy-vice-ministr-cifrovogo-razvitiya-innovaciy-i-aerokosmicheskoy-promyshlennosti/

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