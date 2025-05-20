Экс-аким области Абай назначен советником премьер-министра Казахстана

Бывший аким области Абай Нурлан Уранхаев назначен советником премьер-министра Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как сообщили в кабмине, в качестве советника премьер-министра Уранхаев будет курировать вопросы строительства и промышленности.

По информации акимата области Абай, Нурлан Тельманович Уранхаев родился в 1965 году в ВКО.

Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности "инженер-механик", Казахский финансово-экономический институт по специальности "экономист-менеджер", Восточно-Казахстанский государственный технический университет по специальности "инженер-строитель".

Является доктором политических наук.

Трудовую деятельность начинал в должности слесаря-монтажника в 1987 году.

В свое время был начальником управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта в Восточно-Казахстанской области, заместителем акима Восточно-Казахстанской (2006-2007 годы) и Кызылординской областей (2010-2014 годы).

В 2017-2018 годах был главой управления архитектуры и градостроительства Алматы.

Позже занимал должность руководителя столичного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

В июне 2022 года был назначен главой созданной в том же году области Абай. Занимал этот пост до февраля этого года.