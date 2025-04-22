Вице-министр финансов получил новую должность

Вице-министр финансов Ержан Биржанов избран президентом Федерации триатлона Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта.

Как сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта в Telegram-канале, в Астане состоялась внеочередная конференция общественного объединения "Федерация триатлона Казахстана".

В работе конференции приняли участие заместитель министра туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев, вице-министр финансов Ержан Биржанов, представители Национального олимпийского комитета, а также руководители региональных федераций и ведущие специалисты в области триатлона.

"В соответствии с утвержденной повесткой дня были подведены итоги деятельности федерации за 2023-2024 годы, определены приоритетные направления дальнейшего развития, а также проведены выборы президента федерации.

По итогам голосования Ержан Ерикович Биржанов избран президентом федерации триатлона Казахстана. До настоящего времени он занимал должность первого вице-президента. Полномочия прежнего главы Даурена Адильбекова прекращены досрочно", - отмечается в сообщении ведомства.

В ходе конференции также рассмотрены предложения по повышению эффективности деятельности федерации и укреплению взаимодействия с государственными органами, спортивными организациями и региональными структурами.

Отметим, что Биржанов Ержан Ерикович назначен на должность вице-министра финансов Казахстана в июле 2022 года.

Ержан Биржанов, согласно информации на официальном сайте Министерства финансов, родился в 1979 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Северо-Казахстанскую юридическую академию, Университет КазГЮУ им. М. Нарикбаева, Университет бизнеса и международных отношений (Швейцария).

Трудовую деятельность начал в 1999 году старшим налоговым инспектором сектора местных налогов Налогового комитета по СКО.

В 1999-2004 годах работал в Налоговом комитете по СКО.

В 2004-2014 годах занимал руководящие должности в структуре Министерства финансов РК.

С марта по ноябрь 2014 года - эксперт отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С 2014 по 2017 год - директор Департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В 2017 году занимал должность заместителя председателя правления АО "Республиканский центр "Казимпэкс".

С 2017 по 2021 год служил в органах национальной безопасности.

С марта 2021 года являлся вице-министром труда и социальной защиты РК.