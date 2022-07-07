Ержан Биржанов назначен вице-министром финансов Казахстана

Ержан Биржанов. Фото: primeminister.kz

Биржанов Ержан Ерикович назначен на должность вице-министра финансов Казахстана. Соответствующее постановление приняло правительство, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

Ержан Биржанов родился в 1979 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Северо-Казахстанскую юридическую академию, Университет КазГЮУ им. М. Нарикбаева, Университет бизнеса и международных отношений (Швейцария).

Трудовую деятельность начал в 1999 году старшим налоговым инспектором сектора местных налогов Налогового комитета по СКО.

В 1999-2004 годах работал в Налоговом комитете по СКО.

В 2004-2014 годах занимал руководящие должности в структуре Министерства финансов РК.

С марта по ноябрь 2014 года — эксперт отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С 2014 по 2017 год — директор Департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В 2017 году занимал должность заместителя председателя правления АО «Республиканский центр «Казимпэкс».

С 2017 по 2021 год служил в органах национальной безопасности.

С марта 2021 года являлся вице-министром труда и социальной защиты РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1977266-erzhan-birzhanov-naznachen-vitse-ministrom-finansov-kazahstana/