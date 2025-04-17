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Дархан Калетаев покинул пост посла Казахстана в Украине

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Дархан Калетаев
Дархан Калетаев. Фото: facebook.com/KazEmbassyUkr

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в дипмиссии РК в Украине - глава государства сменил посла, передает NR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Украине", - говорится в сообщении.

Также отметим, что Калетаева на его посту сменил Толежан Барлыбаев - президент подписал соответствующий указ о назначении нового посла.

Напомним, что Дархан Калетаев 22 февраля 2020 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Украине.

Ранее он также был чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству. От этой должности Калетаева освободили в конце марта 2022 года.

Стоит отметить, что в 2023 году в Сети появилась информация, что Дархан Калетаев собирается покинуть пост посла Казахстана в Украине. Однако дипломат опроверг эти слухи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2236623-darhan-kaletaev-pokinul-post-posla-kazahstana-v-ukraine/