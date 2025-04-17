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Токаев назначил нового посла Казахстана в Украине

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Толежан Барлыбаев
Толежан Барлыбаев. Фото: сайт посольства РК в Словакии

Толежан Барлыбаев назначен послом Казахстана в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Ранее данную должность занимал Дархан Калетаев.

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, указом главы государства Барлыбаев Толежан Турсунович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Украине.

Как указано на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов Республики Казахстан "Әділет", Толежан Барлыбаев родился 26 ноября 1970 года в Темиртау. Он женат, воспитывает двух детей. Он окончил Российский государственный гуманитарный университет в Москве в 1992 году.

С 1993 года работает в системе Министерства иностранных дел РК, в прошлом уже работал в Украине в качестве второго секретаря, а затем и первого секретаря. С 2012 по 2017 годы был заведующим центром внешней политики администрации президента. После этого был послом Казахстана в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Черногории.

Последняя должность - посол Казахстана в Словакии, от которой он был освобожден Токаевым в ноябре прошлого года.

Напомним, сегодня стало известно, что Дархан Калетаев покинул пост посла Казахстана в Украине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2235173-tolezhan-barlybaev-naznachen-poslom-kazahstana-v-ukraine/