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Токаев назначил новых послов в ряде государств

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня назначил новых глав дипломатических миссий РК в ряде государств, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Указами главы государства:

  • Примбетов Тимур Владимирович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан при Святом Престоле, чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах;
  • Турганбеков Алмурат Асылмуратович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах;
  • Сагинова Жанна Ниязбековна назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Словацкой Республике;
  • Ахметов Ануарбек Серикович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Алжирской Народной Демократической Республике.

Помимо этого ряд послов были освобождены от своих должностей:

  • чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Саржанов Кайрат Асаниязович освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству;
  • Барлыбаев Толежан Турсунович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Словацкой Республике;
  • чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству.

По данным Британской энциклопедии, при назначении главы дипмиссии новый посол отправляется с верительной грамотой, адресованной главой его государства главе принимающей страны, чтобы представить посла в качестве своего представителя.

В большинстве крупных столиц копия верительной грамоты сначала передается в частном порядке министру иностранных дел, после чего новый посол может иметь дело с министерством иностранных дел и начать вызывать своих дипломатических коллег.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2187911-tokaev-naznachil-novyh-poslov-v-ryade-gosudarstv/

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