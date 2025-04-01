Токаев назначил заместителя управляющего делами президента

Суттибаев Ерлан Жакыпович назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава государства.

Отметим, согласно информации на официальном сайте УДП, Управление делами Президента Республики Казахстан – государственный орган, подчиненный главе государства и ответственный за обеспечение деятельности президента, депутатов и работников палат парламента, работников правительства, служащих других государственных органов.

Подведомственные организации УДП РК также оказывают широкий спектр услуг населению и являются площадками распространения передового опыта для всей страны, говорится в материале.

Главой управления, то есть управляющим делами президента, с февраля прошлого года является Асат Нурпеисов.

На сайте ведомства указано, что у управляющего делами президента есть четыре заместителя, они координируют отдел официальных мероприятий и внешних связей, отдел цифровизации и проектного управления, отдел по управлению подведомственными организациями и отдел капитального строительства.

Напомним, в начале марта глава государства Касым-Жомарт Токаев провел перестановки в администрации президента.