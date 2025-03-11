Сегодня, 11 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел перестановки в администрации президента, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, распоряжением главы государства Айжан Болатовна Шайназарова освобождена от должности заведующего отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан.

В то же время Абзал Нукенович Нукенов назначен заведующим отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан, Канат Амангельдинович Кульшманов назначен заведующим отделом по коммуникациям Администрации президента Республики Казахстан.

Айжан Шайназарова. Фото: primeminister.kz

Напомним, Айжан Шайназарову назначили заведующей отделом внутренней политики Администрации президента в сентябре 2023 года. Ранее она занимала пост государственного инспектора Администрации президента.

Абзал Нукенов. Фото: av.kaznu.kz

Согласно информации на официальном сайте премьер-министра РК, сменивший ее на посту Абзал Нукенов родился 21 июля 1978 года в Алматинской области.

С 1995 по 2000 год учился в КазНУ им. аль-Фараби по специальности "Политология". Кандидат политических наук (2004 г.).

С 2000 по 2005 год - консультант, заведующий сектором идеологического отдела Центрального аппарата партии "Отан".

С 2005 по 2006 год - начальник отдела по работе с неправительственными организациями и религиозными объединениями Департамента внутренней политики акимата Алматы.

В сентябре 2006 года назначен заместителем акима Ауэзовского района Алматы.

С 2009 по 2011 год - директор Института современных исследований Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.

С 2011 по 2016 год - заведующий сектором, заместитель заведующего, заведующий Ситуационным центром Совета Безопасности РК.

Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".

Ставший заведующим Отделом по коммуникациям Администрации президента Республики Казахстан Канат Кульшманов окончил ЕНУ им. Л. Гумилева по специальности "Журналистика". Имеет ученую степень доктора PhD.

Трудовую деятельность начал в 2007 году корреспондентом информационного агентства "Казинформ". В разные годы работал пресс-секретарем акима Актюбинской области, директором департамента по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, заместителем руководителя аппарата акима Жамбылской области.

С июня 2021 по апрель 2022 года являлся руководителем пресс-службы АО "НК "КазМунайГаз".

В апреле 2022 года был назначен на должность и. о. руководителя пресс-службы премьер-министра Казахстана.